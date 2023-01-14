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Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ve oğul kuyu da ölmüştü! Sondaj firması sorumlusunun ifadeleri ortaya çıktı, birbirlerini suçladılar! -Günce haberler
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Baba-oğulun ölümünde site yönetici ve sondaj firması sorumlusunun ifadeleri ortaya çıktı

Manisa'da 2 yaşındaki oğlunun 60 metrelik kuyuya düşmesinden sonra kurtarmak için kuyuya atlayan baba yaşamını yitirmişti. Soruşturmada site yöneticisi ve sondaj firması sorumlusunun ifadeleri ortaya çıktı. İki şüpheli birbirini suçlarken, tutuklandılar

Baba ve oğul kuyu da ölmüştü! Sondaj firması sorumlusunun ifadeleri ortaya çıktı, birbirlerini suçladılar! -Günce haberler
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DHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in düştükleri 60 metrelik sondaj kuyusunun 15 metresinde sıkışıp, hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır'ın ifadeleri ortaya çıktı. Akiş ifadesinde sondaj kuyusu için izin alınması gerektiğini bilmediğini söylerken, Çakır'ın ise "Profesyonel bir yönetim olduğu için sondaj kuyusunun açılması için izin alıp, almadıklarını sormadım. İzin alındığını düşündüm" dediği belirtildi. Savcılık tarafından yapılan incelemede, DSİ Genel Müdürlüğü'nce bölgede su arama faaliyetlerinin sınırlandırıldığı tespit edildi.

Olay, 5 Ocak günü saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i olaydan 2 ay önce taşındıkları sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada, sürdüğü bisikletten inen Batu Demir, yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştü. Durumu gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı.

Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve oğlu Batu'ya ulaştı. Baba-oğulun yaşadığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı. Bu sırada baba ve oğluna hortum aracılığıyla oksijen verildi.

Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla baba ve oğluna ulaşıldı, ancak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Minik Batu'nun vücudunun tamamının balçıkla kaplı olduğu, babasının ise göğüs hizasına kadar balçığa battığı görüldü.

2 TUTUKLAMA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı. Firmanın, sondaj kuyusunu açıp, yönetime teslim etmesine rağmen üstünün kapatılmadığı tespit edildi. Baba ve oğlunun ölümünden geriye, olay yerinde çekilen Batu'nun bisikleti ve Aytuğ Demir'in ayakkabısının yer aldığı fotoğraf kaldı. Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir Salihli Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sondaj kuyusu olayın ardından kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, yapılan incelemelerde site yönetimi tarafından sondaj kuyusu açılmasıyla ilgili karar alınmadığı belirlendi.

BÖLGEDE SU ARAMA FAALİYETLERİ DSİ TARAFINDAN YASAKLANMIŞ

Savcılık tarafından yapılan incelemede, DSİ Genel Müdürlüğü'nce bölgede su arama faaliyetlerinin sınırlandırıldığı tespit edildi. 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkındaki Kanun'un, yer altı suyu arama ve kullanma biçimini belirleyen 8'inci maddesi kapsamında derinliği 10 metreden fazla olan kuyular için ruhsat alınmadan yapılan çalışmaların kaçak kuyu statüsüne girdiği, söz konusu kuyunun da sondaj izninin olmadığı tespit edildi. Ayrıca Turgutlu-Ahmetli Alt Havzası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ile 'Tahsise Kapalı Alan' ilan edildiği ve yer altı suyu tahsisine kapatıldığı belirlendi.

"İZİN ALINMASI GEREKTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Sitede 6 yıldır yöneticilik yapan Hamza Akiş'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, sitenin bahçesinde kullanmak amacıyla açılan sondaj kuyusu için izin alınması gerektiğini bilmediğini söyleyen Akiş, "Yaklaşık 6 önce açılan kuyunun üzeri odun parçaları ve çalılarla kapatıldı. Kuyu 60 metre derinliğe ulaşıldı ancak yeterli su bulunamadı. Çalışmalar bu nedenle durduruldu ve su analizi yapıldı. Kuyunun geleceğine analiz sonucuna göre karar vermeyi planlıyorduk" dedi.

"İZİN ALDINDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır ise ifadesinde site yönetimi tarafından sondaj kuyusu için izin alındığını düşündüğünü söyledi. Çakır, "60 metreye ulaşıldığını kuyuda istenilen verimde suya ulaşılamadığı için sondaj çalışmaları durduruldu. Profesyonel bir yönetim olduğu için sondaj kuyusunun açılması için izin alıp, almadıklarını sormadım. İzin alındığını düşündüm. 60 metreye ulaşıldıktan sonra çalışmalar sonlandırıldı. Kuyunun üzerinin kapatılması firmanın değil, site yönetiminin sorumluluğunda" dediği öğrenildi.

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