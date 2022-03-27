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Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’ dizisinden merakla beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Diziseverlerin ilgiyle takip ettiği Baba dizisinin salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba 7. bölümde neler olacak?

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir ile annesinin, Büşra hakkında konuşmasının dikkat çektiği tanıtımda Fazilet’in sözleri Kadir’i şaşırtıyor. Büşra ile İlhan giderek daha fazla yakınlaşmaya başlarken, Kadir Saruhanlı ve Elif Paktaş’ın tanışmasının dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Yaşar gözyaşları içinde Emin’e kardeşini koruyamadığını söylerken, bu anlar Yaşar’ın neler yaşadığına dair merakı artırıyor.

BABA’NIN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Büşra’nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin’in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar. İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar. Kadir bir yandan Sevil’e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır.

Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur. Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet’i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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