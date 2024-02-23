Babaanne Türkan'dan olay iddia!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye, 10 yıl önce kaybolan Şükür Türkan E.'nin annesi Fatma ve babaannesi Türkan'ın büyük yüzleşmesi damgasını vurdu
Torununun 10 yıl önce kaybolmasından gelinini sorumlu tutan babaanne Türkan; torununun yaşadığını, Fatma’nın, Şükür Türkan’ı para karşılığı evlendirmiş olabileceğini söyledi.
Kaynanasının iddialarını reddeden Fatma ise kocasını suçladı, kaynanasının oğlu Mustafa’yı korumak için iftira attığını iddia etti.
Fatma’nın, Şükür Türkan doğduktan sonra 2 yıl evi terk ettiğinin ortaya çıkması akılları karıştı. Mustafa, karısının, askerdeyken kendisini aldattığını iddia ederken; Fatma, Mustafa’nın olayları saptırdığını kaydetti. Şükür Türkan’ın, Mustafa’nın kızı olmayabileceği iddiası ise stüdyoda gergin anlar yaşattı.