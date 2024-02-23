Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Babaanne Türkan'dan olay iddia!

        Babaanne Türkan'dan olay iddia!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye, 10 yıl önce kaybolan Şükür Türkan E.'nin annesi Fatma ve babaannesi Türkan'ın büyük yüzleşmesi damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babaanne Türkan'dan olay iddia!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Torununun 10 yıl önce kaybolmasından gelinini sorumlu tutan babaanne Türkan; torununun yaşadığını, Fatma’nın, Şükür Türkan’ı para karşılığı evlendirmiş olabileceğini söyledi.

        Kaynanasının iddialarını reddeden Fatma ise kocasını suçladı, kaynanasının oğlu Mustafa’yı korumak için iftira attığını iddia etti.

        Fatma’nın, Şükür Türkan doğduktan sonra 2 yıl evi terk ettiğinin ortaya çıkması akılları karıştı. Mustafa, karısının, askerdeyken kendisini aldattığını iddia ederken; Fatma, Mustafa’nın olayları saptırdığını kaydetti. Şükür Türkan’ın, Mustafa’nın kızı olmayabileceği iddiası ise stüdyoda gergin anlar yaşattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Zuhal'i kazaen vuran polis için istenen ceza belli oldu!
        Zuhal'i kazaen vuran polis için istenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu