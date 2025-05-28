Babacan'dan Habertürk TV'ye açıklamalar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor.

Babacan'ın açıklamalarından satırbaşları:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Aslında bu süreç biliyorsunuz, Sayın Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM milletvekillerinin Meclis'te elini sıkmalarıyla ilk sinyallerini veren bir süreç. Ama daha sonra Ekim ayında yaptığı, arka arkaya yaptığı grup konuşmalarıyla da artık varlığı tamamen ortaya çıkan bir süreç. Dolayısıyla biz Sayın Bahçeli'nin o ilk grup konuşmasını dinleyince ve o grup konuşmasını metne, şöyle ciddi bir şekilde eğilip de baktığımızda gördük ki burada çok ciddi bir çalışma var. Yani o konuşma metnindeki kullanılan ifadeler, kelimeler MHP metin yazarlarından çıkan bir metin değil, Sayın Bahçeli'nin jargonu değil. Bunun arkasında çok ciddi bir çalışma olduğunu anladık.

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"MADDE MADDE METNİ DEŞİFRE ETTİK"

Sayın Bahçeli'nin ilk grup konuşmasını yaptığı günün akşamı ben olağanüstü toplantı yaptım. İlgili bütün arkadaşları çağırdım. Madde madde metni deşifre ettik. Oradaki kavramlar, cümleler. Dedik bu iş ciddi. Ve ilk yaptığım basın açıklamasında da şunu söyledim. Dedim ki bu çok önemli bir süreçtir. Eğer çözüm için %5 bile bir ihtimal olsa biz gideriz o %5 ihtimali bile destekleriz diye ilk açıklamayı yaptım. Ama daha önceki tecrübelerden de bildiğimiz için zor bir süreç tabii ki tabiatı itibariyle. Onun için de ihtiyatlı bir iyimserlikle biz bu süreci izleyeceğiz diye açıkladım.

Ve o günden bugüne de hem konuyla ilgili bizi bilgilendirmek isteyen ya da bizimle istişare etmek isteyen herkesle konuşuyoruz. Çok yakından takip ediyoruz ve bizim katkımızı isteyen, önerilerimizi isteyen, tavsiyelerimizi isteyen herkese de tavsiyelerimizi veriyoruz. DEM Parti'nin bizi ve diğer partileri ziyaret etmeye başlaması ve sürecin akışı, gündeme giren konular. Şimdi ben daha önce dünyadaki çalışma çözümü örneklerini çok yakından takip ettiğim için ve kendim Dışişleri Bakanı iken de Filipinler'de biliyorsunuz o güney adalarda ciddi sorunlar vardı. Dolayısıyla bizim çok iyi, hızlı bir şekilde analiz edip bu işin nereye gidebileceğini görmemiz mümkün oldu ama tabii bulmaca çözer gibi gidiyoruz. Yani nasıl bin parçalık bulmaca olur, hani 50-100 parçasını yerleştirdiğinizde yavaş yavaş şekillenmeye başlar. Biz bulmaca çözer gibi parça parça ilerledik. "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞINA SON VERİLMESİYLE İLGİLİ HATTIN, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HATTINDAN BAĞIMSIZ YÜRÜMESİ LAZIM" Bir de bizim çok büyük dış politika ekibimiz var yani emekli büyükelçilerden oluşan. Şam'da büyükelçilik yapmış, Tahran'da büyükelçilik yapmış, Birleşmiş Milletler'de daimi temsilci, Rusya, Ukrayna, Tampon bölgede AGİT'in başkanlığını yapmış arkadaşlarımız var, benim baş danışmanım arkadaşım var, başka büyükelçilerimiz var.

Yani terörün bitmesi, birinci hat bile değil. Ki Sayın Bahçeli'nin konuşmalarında bugüne kadar baktığımızda o hat ve özgürlük hattıyla ilgili de çok ipucu var. Hatta bizim milletvekilimiz Mehmet Emine Ekmen, onları derledi toparladı, bir rapor haline getirdi. Bu hak ve özgürlük bölümünü. Çok iyi bir çalışma olmuş. Şimdiye kadar kayıt düşülen noktalarda biz şunu gördük. Aslında iki tane hat var burada. Bir terörün çözülmesi hattı, bir de kendi vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri ile ilgili konular. Bunlar birbiriyle müzakere edilmeden gitmemesi gerekiyor. Ki biz DEVA Partisi olarak zaten ilk kurulduğumuz günden beri diyoruz ki, çatışma çözümü kısmıyla yani terör örgütünün varlığına son verilmesiyle ilgili hattın, hak ve özgürlükler hattından bağımsız yürümesi lazım. Zaten Çözüm Sürecinin en önemli sorunu buydu. Daha önceki bir önceki çözüm süreci denemesinin en önemli sorunu bir terör örgütünün yapıp yapmayacağı şeylerle kendi vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin tanınıp tanınmaması masada pazarlık konusu haline getirdi. Biz 5 yıldır diyoruz ki bunların ikisi ayrı ayrı hatta yürümeli zaten ki zaten bu da öyle oldu. Biz kronolojiyi farklı düşünüyorduk. Biz diyorduk ki önce hak ve özgürlük defaaten yerine gelmeli ki terör örgütünün istismar edeceği hiçbir konu kalmasın.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI Anayasada ne olacağını bilmiyoruz. İktidar daha yeni ilk defa bugün 10 kişilik bir anayasa komisyonu kuracağını ilan etti. Daha ortada tek bir madde yok. Halbuki biz Türkiye'nin en genç siyasi partilerden birisi olarak kendi anayasa çalışmamızı yaptık. 115 madde olarak açıkladık zamanında. Hatta 2023 seçimlerine giderken de diğer partilerle de ortaklaşan bir ortak anayasa metni yayınladı. Yarın sabahleyin anayasa komisyonuna sunulmaya hazır bir teklifimiz var bizim zaten. İşin garip tarafı iktidarın sürekli yeni anayasa, yeni anayasa deyip de daha bugün ilk defa 10 kişilik bir ekip kurup hadi bakalım çalışmaya başlayın demesi. Yani parlamenter sistemden kastımız güçlü bir parlamento. Ve parlamentonun içinden hükümetin oluşması. Bakın parlamentonun içinden başbakanın olması. Yürütme ereğiyle meclisin daha iç içe olması. Şu anda tamamen kopmuş durumda. Bakanlar biliyorsunuz milletvekili değil artık. Yani yürütme ayrı bir hattan gidiyor. Meclis yani var olsa da yok olsa da çok da iktidarın önemli gördüğünü düşünmüyorum açıkçası. Mesela şu anda Mecliste ne görüşülüyor? Kanun hükmünde kararnameyle bir sürü kararlar alınmış.

Anayasa Mahkemesi demiş ki bir dakika ya Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi yok ki. Bunu meclisten geçirmeniz gerekiyordu demiş. Şimdi şu anda meclis bunları konuşuyor mesela. Kanunla yapılması gerekirken kanun hükmü ve kararname ile tek imzayla Cumhurbaşkanı'nın yaptığı düzenlemeler tekrar mecliste düzeltilmeye çalışıyor şu anda. MECLİSTE KOMİSYON KURULMASI Şöyle, 100 kişilik bir komisyon kurulması önerisi var Sayın Bahçeli'nin. İktidarın yaklaşımı sanki silah bırakma çağrısından sonra olsun gibi, ödemiyorlar ama öyle algılanıyor. Çağrı değil de bırakma işlemi bittikten sonra komisyon kurulmalı. Mecliste bu işlerde ilgili bir komisyon gereklidir ama yeterli değildir. Yani bir tabir vardır komisyona havale etme ilgili. Yani bu konu bir komisyona havale edecek bir mesele değil. Mecliste bir komisyon kesinlikle olmalıdır ve bu komisyon istişare için, konunun her yönüyle görüşülmesi için ve konuyu sahiplendirme için önemli olacaktır. Kararların nihayetinde şu anda mevcut olan ihtisas komisyonlarından geçmesi gerekir. Eğer meclisin topyekûn bu işe sahiplenmesini istiyorsak, düşünüyorsak.

Komisyon kurulduğunda herkesin elindeki metni okuyup, bildirisini okuyup, yüz kişinin arka arkaya, ondan sonra işin kilitlenebileceği bir yapıya da dönebileceğiyle ilgili endişelerimiz var. Çünkü hele hele 100 kişilik komisyon salonunda basın da olduğunda orası adeta herkesin kendi pozisyonunun bildirgesini okuyacağı bir mekan, bir zemin haline gelebilir. Amacından uzaklaşabilir. İdeali karşılıklı rahat görüş alışverişinin bulunabileceği kadar küçük olmalı ve tüm siyasi partileri temsil edecek kadar da büyük olmalı. Yani arada bir yerde bir optimum sayı gerekir. 2012 anayasa çalışmasında bir uzlaşma komisyonu kuruldu ve siyasi partilerin milletvekili sayısından bağımsız olarak her grubun eşit sayıda temsil edildiği bir nitelikli çoğunlukla karar alınacak bir komisyon kurulmuştu. Yani eğer gerçekten bu iş sahiplendirilsin isteniyorsa, eğer bu iş gerçekten 50 artı biri elinde tutan karar verip geçsin değil de daha geniş bir sahiplenme olmasını eğer istiyorsak illa oransal değil, o oranların biraz daha temsil gücünü yükseltecek bir şekilde değiştirmesi de mümkün olabilir. Çok kadim bir sorundan bahsediyoruz. On binlerce canımızı yitirdiğimiz bir sorunun çözümünden bahsediyoruz. Bu komisyonun görevi hak ve özgürlüklerle ilgili çalışmaları da yapmak olmalıdır. Yani bu komisyonun geniş bir perspektifle çalışması gerekir, dar bir pencereden bakmamalı bu komisyon meseleye.

"BU KOMİSYONA ÇOK KİLİTLENMEMEK LAZIM" Parlamentoda 600 milletvekili var biliyorsunuz. Önemli olan 600 milletvekilinin mümkün olacağı çok sayıda bu işi sahiplenmesi. Dolayısıyla bu komisyon artı yerine göre adalet komisyonu, içişleri komisyonu. Bunların hepsinin devreye girmesi gerekecek. Belki bazı konular plan bütçeye belki gelmesi gerekecek. Zaten sırf bu komisyonla kalmayacak ya, bu komisyonun yanında bir adalet komisyonu var. Anayasa değişikliği gerekecek onlar, anayasa komisyonuna girecek. Dolayısıyla başka komisyonların da zaten devreye girmesi gerekecek. Ne kadar çok sahiplendirilirse bu konu, o kadar faydalı olur. Ama bana göre bu komisyona çok kilitlenmemek lazım. Mesele sadece meclis ve komisyon değil, mesele aynı zamanda sivil toplumun bu işe sahiplenmesini sağlamak. Mesele aynı zamanda bu işin düşünce önderi olan bir sürü insan var. Yani ömrünü bu işe vermiş bir sürü akademisyen var. Sadece resmi kanallardan gitmemeli bu. Sivil inisiyatif de mutlaka devrede olmalı. Hepsinden daha önemlisi de Sayın Erdoğan'ın, ülkenin, Cumhurbaşkanı'nın bu işin önceliğini yapması. Yani eğer bu işe inanıyorsa, bu iş doğrudur diyorsa, bizzat bu işin öncülüğünü yapması ki, son haftalardaki açıklamalarına bakıyorum, gittikçe daha derinlemesine ve daha geniş bir şekilde Sayın Erdoğan da artık konuyu sahiplenmeye başladı.