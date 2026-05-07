Babalar günü ne zaman? 2026 Babalar günü hangi güne denk geliyor?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü için geri sayım başladı. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Haziran ayında kutlanan bu özel gün, Anneler Günü'nün ardından yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, "2026 Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor?" sorusunun yanıtını araştırırken, bu anlamlı günün ortaya çıkış hikayesi de merak konusu oldu. İşte Babalar Günü'nün tarihçesi ve 2026 yılı kutlama tarihi...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor.
BU YIL BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Bu özel günün ilan edilmesinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadının büyük emeği vardır.
Sonora Smart Dodd, annesinin yokluğunda kendisini ve 5 kardeşini büyük bir özveriyle büyüten babası William Jackson Smart’ın onuruna bir gün ilan edilmesini istemiştir.
Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasını önermiş ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk kutlama 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’da gerçekleşmiştir.
1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.