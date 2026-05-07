        Babalar günü ne zaman? 2026 Babalar günü hangi güne denk geliyor? Babalar günü tarihçesi

        Babalar günü ne zaman? 2026 Babalar günü hangi güne denk geliyor?

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü için geri sayım başladı. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Haziran ayında kutlanan bu özel gün, Anneler Günü'nün ardından yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, "2026 Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor?" sorusunun yanıtını araştırırken, bu anlamlı günün ortaya çıkış hikayesi de merak konusu oldu. İşte Babalar Günü'nün tarihçesi ve 2026 yılı kutlama tarihi...

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 15:15 Güncelleme:
        1

        Babalar Günü için heyecanlı bekleyiş sürerken, Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte kutlama tarihi de merak edilmeye başlandı. Her yıl babalara duyulan sevgi ve minnetin simgesi olarak kutlanan özel günün bu yıl hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Öte yandan Babalar Günü’nün ilk kez nasıl ortaya çıktığı ve dünya genelinde nasıl yaygınlaştığı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte tarihçesi ve merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor.

        3

        BU YIL BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

        4

        BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

        Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Bu özel günün ilan edilmesinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadının büyük emeği vardır.

        Sonora Smart Dodd, annesinin yokluğunda kendisini ve 5 kardeşini büyük bir özveriyle büyüten babası William Jackson Smart’ın onuruna bir gün ilan edilmesini istemiştir.

        Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasını önermiş ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk kutlama 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’da gerçekleşmiştir.

        1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
