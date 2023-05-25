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Babalar Günü ne zaman? İşte 2023 Babalar Günü tarihi

Mayıs ayının bitmesine sayılı günler kala, Babalar Günü’nün tarihi kamuoyunda araştırılmaya başlandı. Dünya’nın çeşitli ülkelerinde Babalar Günü haziran ayında kutlanıyor. Babalar Günü’ne çok kısa bir zaman kala bu özel günü kutlamak isteyen ve onları mutlu etmek isteyenler tarafından tarih merak ediliyor. Peki 2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar…

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  • Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte 2023 Babalar Günü tarihi

    Babaların onuruna kutlanan ve özel bir gün olan Babalar Günü her yıl haziran ayında kutlanıyor. Bu özel günü kutlamak ve babasını mutlu etmek isteyenler tarafından Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini araştırılıyor. İlk olarak Babalar Günü 19 Haziran 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlandı. Peki 2023 Babalar Günü hangi tarihte, ne zaman? İşte Babalar Günü tarihi ve alınabilecek alternatif hediyeler…
  • Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte 2023 Babalar Günü tarihi

    2023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.
  • Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte 2023 Babalar Günü tarihi

    BABALAR GÜNÜ'NÜN ORTAYA ÇIKIŞI

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

    Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
  • Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte 2023 Babalar Günü tarihi

    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

    1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

    1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
  • Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte 2023 Babalar Günü tarihi

    BABALAR GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER

    1-Saat

    2-Gömlek

    3-Cüzdan

    4-Kol düğmesi

    5-Ayakkabı

    6-Parfüm

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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