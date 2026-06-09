Babalar günü ne zaman kutlanacak? 2026 Babalar günü hangi güne denk geliyor?
gibi dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da aileler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Vatandaşlar bir yandan "2026 Babalar Günü ne zaman?" sorusuna yanıt ararken, diğer yandan bu anlamlı günün nasıl ortaya çıktığını ve tarihçesini merak ediyor. Babaları onurlandırmak için kutlanan Babalar Günü'nün geçmişi ve 2026 yılına ait tarih bilgisi ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü kutlama tarihi yeniden gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. Her yıl babalara duyulan sevgi ve saygının sembolü olarak anılan bu özel günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merakla araştırılıyor. Aynı zamanda Babalar Günü’nün ortaya çıkış süreci ve zamanla dünya genelinde nasıl yaygınlaştığı da ilgi çeken başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte hem tarihçesi hem de merak edilen detaylar…
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor.
BU YIL BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Bu özel günün ilan edilmesinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadının büyük emeği vardır.
Sonora Smart Dodd, annesinin yokluğunda kendisini ve 5 kardeşini büyük bir özveriyle büyüten babası William Jackson Smart’ın onuruna bir gün ilan edilmesini istemiştir.
Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasını önermiş ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk kutlama 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’da gerçekleşmiştir.
1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.