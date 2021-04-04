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Babanın en zor anı! Piknik yaparken kaybolmuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in (10) cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan babası Osman Ali Çimen tarafından alındı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Çimen'i, yakınları teselli etti

Babanın en zor anı!
DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik sırasında kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in (10) cenazesi, babası Osman Ali Çimen tarafından alındı.

Aksu ilçesinde yaşayan Osman Ali ve Fatmaana Çimen çifti, çocukları Rafettin Uğur ile birlikte cuma günü Düzağaç Çıngıllar Camii'nin açılışı için Beşkonak'a gitti. Açılış sonrası dönüşe geçen Çimen ailesi, çay içmek için Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkiinde Köprüçay Irmağı kenarına gitti. Çift, saat 17.00 sıralarında, down sendromlu oğulları Rafettin Uğur'u gözden kaybetti.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDEN YARDIM İSTEDİLER

Çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini düşünen Osman Çimen, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada Rafettin Uğur Çimen'e ait bir ize rastlanmadı.

ANNENİN FERYATLARI YÜREK PARÇALADI

Dün sabah erken saatlerde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Karada yapılan aramalarda, Rafettin Uğur Çimen'e ulaşılamadı. Çalışmalar Köprüçay Irmağı'nda yoğunlaştırıldı. Şiddetli akıntının olduğu ırmakta yapılan keşif çalışmalarının ardından belirlenen noktalarda detaylı arama yapılmaya başlandı. Arama çalışmalarını Çimen çifti ile yakınları da takip etti. Fatmaana Çimen'in arama çalışmaları sırasında oğlu için yaktığı ağıtlar yürek dağladı. Gözyaşları içinde arama çalışmalarını izleyen Ali Osman Çimen de 2007 yılında aynı ırmakta amcasının oğlunun yaşamını yitirdiğini söyledi.

RAFTİNG İŞLETMESİNİN ÇALIŞANLARI BULDU

Arama çalışmalarına katılan bir rafting işletmesinin çalışanları, kaybolduğu noktaya yaklaşık 12 kilometre mesafede, ırmak kenarında Çimen'in cenazesini fark edip, ekiplere haber verdi. Ekipler, Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenini sudan çıkararak, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Cenazenin morga kaldırılışı sırasında oğlunu görmek isteyen Fatmaana Çimen jandarma ekiplerine, "Bana oğlumu bir defa gösterin, uzaktan göreyim ne olur" diye gözyaşı döktü.

AİLE CENAZEYİ TESLİM ALDI

Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedeni, bu sabah babası Osman Ali Çimen ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Çimen'i, yakınları teselli etti. Küçük Rafettin Uğur'un Beşkonak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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