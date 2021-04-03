ABD, Batı Şeria'nın "İsrail'in işgali altında olduğunu" yeniden teyit etti

Antalya'da down sendromlu çocuk kayboldu 0:00 / 0:00

AA

Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisine piknik yapmaya giden Fatmana ve Osman Ali Çimen, bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını bölgede aramaya başladı. Çevreye bakınan Çimen çifti, çocuklarının yakınlardaki Köprüçay Irmağı'na düşmüş olabileceğinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada herhangi bir ize rastlanılmadı. Arama çalışmalarının, bugün sabah saatleriyle birlikte devam edeceği bildirildi.