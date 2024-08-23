Babası yaşındaki adamı dövdüler!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Pendik'te sürücüler arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki şehir eşkiyası tekme ve yumruklarla yaşlı adama saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen adam çevredekilerin yardımı ile kurtuldu.
Giriş: 23.08.2024 - 19:45 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:45
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Pendik'te sürücüler arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
İki şehir eşkiyası tekme ve yumruklarla yaşlı adama saldırdı.
Aldığı darbelerle yere düşen adam çevredekilerin yardımı ile kurtuldu.
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