Babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü

Ahilyas köyü yakınlarında bir çiftlikte ailesiyle hayvan bakıcılığı yapan Suriye uyruklu Ahmet El Ali (26), traktörle hayvanlara yem götürdüğü sırada bir yaşındaki kızı Fatma El Aliye çarptı. Kazayı gören çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörün altında kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla bebeğinin ölümüne neden olan babanın uzun süre bulunduğu yerden hareket edemediği görüldü. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.