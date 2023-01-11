Kızının yola çıktığını kendisine söylediğini ve geleceğinden haberi olduğunu belirten Tekin, "O beni ilk kez görüyor, ben de onu. Ablasına, 'bir gün Avustralya'ya gidelim' dedim ama işini ayarlayamadı. Oraya gitmek biraz zor, hem maddi açıdan hem zaman açısından. Kendisi Almanya'ya bir kere geldi, o zaman da ben gidemedim. Böyle çıkıp geldi. Zamanı geri çeviremem, o zamanlar öyle oldu" diye konuştu.