'Baby Shark'lı işkenceye maruz kaldı, hücresinde ölü bulundu

Oklahoma County'deki hücresinde hafta sonu ölü bulunan Basco, kendisine ve diğer mahkûmlara hapishane çalışanları tarafından defalarca çocuk şarkısı 'Baby Shark'ı dinlemeye zorladıklarını iddia eden bir davada davacıydı.

Oklahoma İlçe Gözaltı Merkezi yetkilileri bir basın açıklamasında, 48 yaşındaki John Basco'nun Pazar sabahı erken saatlerde hücresinde ölü bulunduğunu söyledi. Bascos'un ölümü; mahkum ölümleri, firarlar ve diğer olaylarla ilgili eleştirilere maruz kalan hapishanede bu yıl 14. ölüm olarak kayıtlara geçti.

Perşembe günü uyuşturucu kaçakçılığı şikayetiyle tutuklanan Basco, elleri duvara kelepçelendiği ve saatlerce tekrar tekrar 'Baby Shark' şarkısını dinlemeye zorlandığı iddiasıyla dava açan bir grup mahkum arasındaydı. Olaylarla ilgili olarak bir cezaevi görevlisi ve iki tutuklama memuru görevden alınmıştı.

Hapishane sözcüsü Mark Opgrande ise komplo teorilerini reddettiğini, bariz bir suç belirtisi olmadığını ve müfettişlerin aşırı dozda uyuşturucu olasılığını araştıracağını söyledi.

"BU NASIL OLUR"

Spradling, "Bundan gerçekten rahatsız oldum. Baby Shark kurbanlarından biri, hapishaneye gelişinden sonraki üç gün içinde öldü. Bu nasıl olur? Bölge Savcısı David Prater, yaklaşmakta olan ceza davası için tanıklarından birini kaybetti" dedi.

Oklahoma hapishane kayıtları, Basco'nun Oklahoma County'de 1990'ların ortalarına kadar uzanan, çoğunlukla uyuşturucu ve ateşli silah suçlarından uzun bir ceza mahkumiyeti geçmişi olduğunu gösteriyor. Kayıtlara göre, 2000 yılında ikinci derece cinayetten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2007'de serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.