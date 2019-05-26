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Bacadan çıkan "atık ısı"yı enerjiye dönüştürüyorlar

Bartın Çimento Fabrikası'nda 10 milyon dolarlık yatırımla kurulan "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi" ile bacadan çıkan atık ısı, 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe denk gelen enerjiye dönüşüyor

Bartın Çimento Fabrikası

SANKO Holding bünyesine 2005'te katılan Bartın Çimento Fabrikası'ndaki teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında, geçen yıl fabrikada açığa çıkan atık ısının yeniden enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması kararı alındı.

Yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yapılan ve bir süre önce devreye alınan projeyle klasik buhar teknolojisi kullanılarak 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe eş değer enerji üretiliyor.

Kurulan tesisle atık ısıların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor.

"BUGÜNE KADAR 150 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPTIK"

Fabrikanın genel müdürü İbrahim Keretli, AA muhabirine, fabrikanın, SANKO Holding bünyesine geçmesinin ardından aldıkları büyüme kararıyla teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapıldığını ve yatırımların tamamlanmasının ardından tesisin modern hale gediğini söyledi.

Fabrikada ilk olarak kurdukları değirmen yenileme torbalı filtreleme sistemiyle toz emisyonu olarak dünya standartlarının altında bir üretime geçtiklerini ve ifade eden Keretli, "Bugüne kadar yaptığımız 150 milyon dolarlık yatırımlarla yıllık klinker (çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü) üretimimizi 1,2 milyon, çimento üretimini de 1,5 milyon tona çıkardık. Bu yıl, fabrikamız için ciddi yatırım yaptığımız bir yıl oldu." dedi.

"20 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNE EŞ DEĞER"

Atık ısıdan elektrik enerjisi ürettikleri yatırımlarını tamamlayarak devreye aldıklarını anlatan Keretli, şöyle konuştu:

"Teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında fabrikamızda kurduğumuz 6,23 megavat gücünde Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi ile açığa çıkan atık ısıyı yeniden değerlendiriyoruz. 10 milyon dolarlık yatırım yaptığımız tesisle fabrika üretim hattının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yüzde 30'unu karşılamış ve ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş olacağız. Yani, bacalardan açığa çıkan atık ısıyı değerlendirerek, ihtiyaç duyduğumuz yıllık 110 milyon kilovatsaat enerjinin, 35 milyon kilovatsaatini kendimiz üreteceğiz. Bu da yaklaşık 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe denk gelmektedir. Bu sayede dışarıdan kullanılan enerji miktarlarında düşüş olacağından tesisin enerji giderlerinde de tasarruf etmiş olacağız ayrıca bu yatırımımızı planladığımız tarihten 3 ay önce tamamlamış olmamız da ayrı bir mutluluk kaynağıdır."

"ÇİMENTO SEKTÖRÜ ENERJİ YOĞUN BİR SEKTÖR"

Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi (WHR) sisteminde, klasik buhar teknolojisiyle ısıl değeri yüksek olan atık gazın enerjisinden faydalanmak için kazanlarda üretilen buharın, türbine gönderilerek jeneratör yardımıyla elektrik enerjisi elde edildiğini anlatan Keretli, tesisin üretim ünitelerinin 13 bin 688 metrekarelik fabrika alanında bin 400 metrekarelik kapalı alan içerisine yerleştirildiğini aktardı.

Keretli, tesiste 12 personelle 365 gün üç vardiya şeklinde üretim faaliyeti yapıldığını dile getirerek, "Çimento sektörü enerji yoğun bir sektördür. Maliyetlerimizde en büyük iki kalem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi elektrik enerjisi, diğeri de fosil yakıt dediğimiz kömür veya petrol türevi yakıtlardır. Biz zaten bunları ithal eden bir ülkeyiz. Ana amacımız cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak, maliyetlerimizi düşürmek ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzu da yerine getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

 

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