Bacağından bıçaklanan Ümit öldü, evdeki kadın cinayetten tutuklandı!

İstanbul'da olay, 17 Ocak Cumartesi günü saat 03.15 sıralarında, Beyoğlu'nda, Kulaksız Mahallesi’nde meydana geldi.

6 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K. (31), 1 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamaya başladı.

Hayatını kaybeden Ümit İmrağ, 21 yaşındaydı.

DHA'daki habere göre olay günü saat 02.40 sıralarında İsmihan K. evde olmadığı sırada Ümit İmrağ (21) kadının evine girdi. İmrağ’dan yaklaşık 10 dakika sonra da İsmihan K. eve geldi. Evde İmrağ ile İsmihan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit İmrağ, bacağından bıçaklandı.

Cinayetten tutuklanan İsmihan K.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından İsmihan K.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit İmrağ, kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmihan K, ile 6 ay önce ölen eşi Doğukan K.

ATARDAMARIN KESİLMESİ SONUCU ÖLÜM

Ümit İmrağ’ın bıçaklanması sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. İmrağ’ın cenazesi 18 Ocak Pazar günü Kasımpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kulaksız Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"ÜMİT NE YAPTIN" DİYEREK ÇIĞLIK ATTI Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İmrağ’ın tartıştığı İsmihan K.’yi gözaltına aldı. Kadın ifadesinde evine zorla giren İmrağ ile aralarında tartışma yaşandığını, İmrağ’ın ekmek bıçağıyla kendi kendini yaraladığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İsmihan K.’nın komşusu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden ‘Ümit ne yaptın’ şeklinde çığlık sesleri duyduğunu belirtti. SAĞ BACAĞININ ARKASINDAN BIÇAKLANMIŞ Polis ekipleri yaptığı çalışmada eve başka birinin girmediğini belirledi. Emniyette ifadesi alınan İsmihan K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Kulaksız Polis Merkezi Amirliği ekipleri,inin yaptığı inceleme sonucunda Ümit İmrağ’ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığını için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine İsmihan K., savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı. İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI ÇIKTI Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmihan K., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Ümit İmrağ’ın poliste ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ gibi benzer suçlardan 17, İsmihan K.’nın ise ‘kasten yaralama’ suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi.