        Bacağından bıçaklanan Ümit öldü, evdeki kadın cinayetten tutuklandı!

        İstanbul'da, 21 yaşındaki Ümit Imrağ ile 6 ay önce eşini kaybeden 31 yaşındaki İsmihan K. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçaklanan İmrağ, kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmihan K., İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendisini bıçakladığını söyledi. Olayın intihar olduğunu iddia eden kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak İmrağ'ın bacağının arkasından bıçaklandığının anlaşılması üzerine tekrar gözaltına alınan kadın tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:46
        Bacağından bıçaklanan Ümit öldü, evdeki kadın cinayetten tutuklandı!
        İstanbul'da olay, 17 Ocak Cumartesi günü saat 03.15 sıralarında, Beyoğlu'nda, Kulaksız Mahallesi’nde meydana geldi.

        6 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ

        Edinilen bilgiye göre 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K. (31), 1 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamaya başladı.

        Hayatını kaybeden Ümit İmrağ, 21 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre olay günü saat 02.40 sıralarında İsmihan K. evde olmadığı sırada Ümit İmrağ (21) kadının evine girdi. İmrağ’dan yaklaşık 10 dakika sonra da İsmihan K. eve geldi. Evde İmrağ ile İsmihan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit İmrağ, bacağından bıçaklandı.

        Cinayetten tutuklanan İsmihan K.

        KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

        Olayın ardından İsmihan K.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit İmrağ, kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İsmihan K, ile 6 ay önce ölen eşi Doğukan K.

        ATARDAMARIN KESİLMESİ SONUCU ÖLÜM

        Ümit İmrağ’ın bıçaklanması sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. İmrağ’ın cenazesi 18 Ocak Pazar günü Kasımpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kulaksız Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        "ÜMİT NE YAPTIN" DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

        Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İmrağ’ın tartıştığı İsmihan K.’yi gözaltına aldı. Kadın ifadesinde evine zorla giren İmrağ ile aralarında tartışma yaşandığını, İmrağ’ın ekmek bıçağıyla kendi kendini yaraladığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İsmihan K.’nın komşusu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden ‘Ümit ne yaptın’ şeklinde çığlık sesleri duyduğunu belirtti.

        SAĞ BACAĞININ ARKASINDAN BIÇAKLANMIŞ

        Polis ekipleri yaptığı çalışmada eve başka birinin girmediğini belirledi. Emniyette ifadesi alınan İsmihan K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Kulaksız Polis Merkezi Amirliği ekipleri,inin yaptığı inceleme sonucunda Ümit İmrağ’ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığını için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine İsmihan K., savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı.

        İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmihan K., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Ümit İmrağ’ın poliste ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ gibi benzer suçlardan 17, İsmihan K.’nın ise ‘kasten yaralama’ suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi.

        "HEPİNİZİ KESERİM HATIRLAMAM"

        İsmihan K.’nin sosyal medya platformunda bir fotoğrafını, ‘hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam o derece yani’ notuyla paylaştığı görüldü.

        EŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLMÜŞ

        Öte yandan İsmihan K.'nin 2024 Aralık ayında evlendiği eşi Doğukan K.'nin yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fatih’te dolaştığı sırada kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan kaçan Doğukan K.’nın girdiği bir trafoda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği belirlendi. Doğukan K. ile İsmihan K.’nın 1 yaşında da kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

