Burada yapılan detaylı tetkikler sonucunda kemik kanseri olduğu anlaşılan, bir süre kemoterapi alan Seher, ardından Doç. Dr. Şahin Çepni öncülüğünde gerçekleştirilen 8 saatlik operasyonla 17 santime ulaşan tümöründen kurtuldu. Seher, bu sayede yeniden sağlıkla yürümeye başladı.

Kemik kanseri tanısı almasının ardından 2 ay kemoterapi gördüğünü anlatan Seher, "Başlangıçta ameliyattan çok korkmuştum ama sonra ikna olup kabul ettim. Şahin hocam, sağ olsun o ameliyatla bacağımı kesilmekten kurtardı. Tüm doktorlarıma, hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HER ŞEYDEN ÇOK SAÇLARIMI SEVERDİM"

Kanser tanısı aldığında büyük bir şok yaşadığını da söyleyen Seher, "Kemoterapi sonrası saçlarım dökülmeye başladığında çok üzülmüştüm. Ben her şeyden çok saçlarımı severdim. Fakat sağlık her şeyin başı, ailem, arkadaşlarım bana bu süreçte çok destek oldu. İyileşince saçlarım da kaşlarım da geri gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.

"YENİ YAŞIMDA KANSERİ YENECEĞİM"

Doğum günü olduğunu da aktaran Seher, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok daha iyi hissediyorum, bacağımı görmek çok güzel, yürüyebiliyorum. Bir senedir Diyarbakır'dan, evimden, ailemden uzağım, hepsini çok özledim. Yakında taburcu olacağım ama kardeşlerime söylemedim, onlara sürpriz yapacağım. Bugün 17 yaşına bastım, yeni yaşımda kanseri yeneceğim, sağlığıma kavuşacağım inşallah. Kendimde bu gücü görüyorum. Kanserle mücadele edenler de hiçbir zaman bu hastalıktan korkmasın ve mutlaka birkaç uzmana danışsınlar."

Yaklaşık 4 aydır hastanede kızının başında bekleyen anne Elmas Baykıt da mutluluğunu, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun, evladım onlar sayesinde yeniden ayağa kalktı" sözleriyle dile getirdi.