Peki, bacak ağrısına iyi gelen doğal çözümler: bacak ağrısına iyi gelen şeyler, yağlar ve yiyecekler nelerdir? İşte merak edilen her şey.

Bacak ağrısının meydana gelmesinde pek çok farklı etken bulunur. Romatizma, eklem ağrıları, varis, yanlış spor, ayakta fazla durma ve yoğun iş temposu bacak ağrılarının nedenleri arasında yer alır. Bunun yanı sıra bacak ağrısı ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir. Bu yüzden kişiler yoğun ve uzun süreli bacak ağrısı şikayetlerinde doktora gitmeyi ihmal etmemelidir. Ancak kısa süreli ve dönemsel bacak ağrılarında ilk aşamada evde uygulayabilecekleri doğal yöntemleri deneyebilirler.

Bacak Ağrısına İyi Gelen Doğal Çözüm Yolları

Bacak ağrısına iyi gelen çözüm yolları, kişiler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Özellikle hafif seviyelerde ortaya çıkan bacak ağrılarında kişiler egzersizlerden bitkisel yağlara ve ağrıyı azaltacak besinlere kadar farlı yöntemleri deneyebiliyor.

Bacak Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Bacak ağrısına iyi gelen şeyler arasında dinlenme önemli bir yere sahiptir. Eğer yorucu ve uzun süreli ayakta kaldığınız bir tempoya sahipseniz dinlenmeye özen göstermelisiniz. Bunun yanı sıra basit egzersizler ile damarları ve sinirleri rahatlatabilirsiniz. Bacak ağrısı için sıcak ve soğuk kompres uygulamaları da etkili olabilir. Bacak kaslarının sıkışması, sinirlerin zorlanması gibi durumlarda ortaya çıkan ağrıları azaltmak için hafif tempolu yürüyüşler ile kasılan damar ve kaslar gevşeyebilir ve ağrısının azalmasını sağlayabilir.

Bacak Ağrısına İyi Gelen Yağlar

Bacak ağrısını geçirtmek için kullanılabilecek yağlardan biri kekik yağıdır. Kekik yağı kas ve eklem ağrılarına iyi geldiği gibi romatizmal ağrılarda da kullanılabilir. Kekik yağını bacak ağrısı için uygularken baz yağ ile karıştırabilirsiniz. Karıştırdığınız kekik yağını ağrıyan bölgeye sürüp 10 dakika boyunca masaj yapabilirsiniz.

Bacak ağrısı için kullanılabilecek yağlardan biri de nane yağıdır. Nane yağının da ağrı kesici ve rahatlatıcı bir özelliği bulunmaktadır.

Şifalı yağlardan biri olan karanfil yağı, bacak ağrısı için de sıkça tercih edilmektedir. Kas ve eklem ağrılarının azalmasında, damarların yumuşamasında etkili olan karanfil yağını bir pamuk yardımı ile bacağınıza sürüp bekletebilirsiniz. Bekleme süresinde masaj yaparak daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Şifalı bitkiler arasında yer alan okaliptusun yağı da hafif ağrıların azalması için kullanılabilir.

Bacak ağrısı için baz yağ ile kullanılacak bitkisel yağlardan biri de portakal yağıdır. Doğal spazm çözücü olarak bilinen portakal yağı aynı zamanda romatizmal ağrıların hafifletilmesi için de kullanılabilir.

Adaçayı da doğal ağrı kesici özelliği olan yağlardan biridir. Adaçayını direkt olarak bacak bölgesine sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra su içerisine 1- 2 damla adaçayı koyarak içmeyi de tercih edebilirsiniz.

Bacak Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler

Vücudumuzda meydana gelen ağrılarda beslenme düzenimiz de oldukça etkilidir. Kemiklerin ve kasların güçlenmesi için kişiler beslenme düzeninde dikkatli olmalıdır. Bu kapsamda bacak ağrısına iyi gelen besinler arasında şunlar yer almaktadır.