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“Yeni yıla yeni projelerle başlamak isterim. Boş durup paslanmamak lazım” diyen Bade İşcil, sözün bölüm başına astronomik rakam alan dizi starlarına gelmesiyle “Severek, keyif alarak yaptığımız iş, diğer kazanan oyuncular gibi fiyatlar öyle değil zaten makul geçiniyoruz. Astronomik rakamlar düşer tabii. O rakamlar var mı gerçekten? İyi ki kalkmış bizim dizi. Onlar artık yapımcılığa soyunacak demek ki” şeklinde konuştu.