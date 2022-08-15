Bademcik şişmesine iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Bademcik şişmesi her ne kadar evde desteklenebilen bir rahatsızlık olsa da iltihap olması durumuna karşılık uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır. Muayene esnasında doktor bademcik şişmesinin temel nedenini bularak bunlara uygun ilaçları vermektedir. Ancak bu ilaçların yanında evinizde de çeşitli bitki çayları ve çorbalarla hastalığı daha hızlı atlatabilirsiniz. Bademcikler genelde iltihaplanma yüzünden şiştiği için antibiyotik tedavisi uygulaması gerekebilmektedir. Fakat buna karar verecek olan kulak burun boğaz doktorlarıdır. Dolayısıyla kendi kendinize antibiyotik almanız zararlı sonuçlara neden olabilir. Doktorunuzun yönergesinin yanında evinizde bitkisel destek, çorba ve istirahat ile hastalığı beklenenden daha rahat geçirebilirsiniz. Badem şişmesi çoğunlukla yutkunma sorunları, ağızda farklı bir koku, sesin değişmesi, boğazda ağrı gibi belirtilerle kendisini göstermektedir. Bu içeriğimizde bademcik şişmesine iyi gelen şeyler: bademcik şişmesine iyi gelen çaylar, bitkiler ve çorbalar hakkında pek çok bilgiyi derleyip sizler için bir araya getirdik. İşte bademcik şişmesine iyi gelen şeyler ile ilgili tüm merak edilenler…

Bademcik Şişmesine İyi Gelen Şeyler

Bademcik şişmesine iyi gelen şeyler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Tuzlu su ve karbonatla gargara yapmak bademcikleri rahatlatacaktır,

Nane, zencefil, limon, tarçın ve okaliptüs gibi boğazı rahatlatan pastiller alabilirsiniz.

Evinizde havanın nemlenmesini sağlayan özel cihazlar satın alabilirsiniz. Çünkü nemli ortam bademcileri rahatlatır,

Soğuk içecekler ya da besinler tüketilmesi sanılanın aksine bademcik şişmesine iyi gelir. Çünkü boğazınızdaki iltihap çok sıcağı sevmez. Tersine soğuk olması daha iyidir.

Bal limon ve karabiber üçlüsünü macun kıvamında bir araya getirerek sabah akşam tüketebilirsiniz.

Bademcik Şişmesine İyi Gelen Çaylar

Bademcik şişmesine iyi gelen çaylar arasında; nane, limon, zencefil, tarçın, adaçayı, okaliptüs, ıhlamur, meyankökü, kuşburnu gibi bitkiler bulunmaktadır. Bunları ayrı ayrı demleyip içebileceğiniz gibi karışım halinde de tüketebilirsiniz. Özellikle çayların içine bal ve limon eklemek etkisini arttıracaktır. Bir de çayları sıcak değil ılık olarak tüketirseniz bademcikler için daha faydalıdır.

Bademcik Şişmesine İyi Gelen Bitkiler

Bademcik şişmesine iyi gelen bitkiler oldukça çeşitlidir. Bunların başında da adaçayı ve ıhlamur gelmektedir. Diğer yandan zencefil, tarçın, okaliptüs ve meyankökü de bademcikler için çok faydalıdır. Bu bitkileri tek başına demleyip içebilmenin yanında karışım şeklinde de tüketebilirsiniz. Bitkileri demledikten sonra bal ve limonla tatlandırmak da oldukça faydalıdır.

Bademcik Şişmesine İyi Gelen Çorbalar

Bademcik şişmesine iyi gelen çorbalar aslında spesifik değildir. Genel olarak ılık olan bütün çorbalar bademciklere iyi gelir. Ancak tavuk suyu çorbası her zaman daha faydalı görülmektedir. Diğer yandan tarhana ve hasta çorbası da bademcileri rahatlatır. Genel olarak hastalık süresince ılık çorbalar ve bol su tüketmek hastalığın seyrini hafifletir.

Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir?

Bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle ağzın temiz tutulması ve mikrop olmaması için tuzlu su gargarası çok iyi gelmektedir. Bunun yanında bol su içmek, ılık çorba ve bitki çayları da hastalığın seyrini hafifletir. Ayrıca istirahat etmek de oldukça faydalıdır.