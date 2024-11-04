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        Haberler Gündem Güncel Bafa Gölü alarm veriyor: "Hayat damarları tıkandı" | Son dakika haberleri

        Bafa Gölü alarm veriyor: "Hayat damarları tıkandı"

        Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Bafa Gölü, kuruma tehlikesi altında. Biyolojik çeşitlilik ve kültür varlıkları açısından Gölün su giriş ve çıkışlarının tarımsal sulamalar için yılın yaklaşık 5-6 ayı toprakla kapatılması sebebiyle gölün hayat damarlarının tıkandığını söyleyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Türkiye'de yılan balığı dağılımının yüzde 24 oranıyla en fazla olduğu yer olan Bafa Gölü'nde 1984-1985 yıllarında 60 ton yılan balığı avlanırken, 1990'larda 2-6 tona düşmüş ve kanalların kapatılması nedeniyle bu rakamların daha da düştüğü görülmektedir." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:14
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        Aydın genelinde çevre ve doğanın korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Bafa Gölü ve Latmos Dağı'na dikkat çekti.

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        Biyolojik çeşitlilik ve kültür varlıkları açısından Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın geleceğine dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kuraklığın Bafa Gölü'nü de olumsuz etkilediğini ve sularının son yıllarda en fazla çekildiği dönem olduğunu vurguladı.

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        Bafa Gölü'nde kurumanın devam ettiğinin görüldüğünü söyleyen Sürücü, "Bafa Gölü, Aydın ve Muğla için doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, kuşları ve yılan balıklarıyla Ege bölgesinin çok önemli sulak alanlarının başında gelmektedir. Çevresindeki yöre insanlarına, balıkçılara ve turizm işletmelerinin ekonomisine önemli katkı sağlayan Bafa Gölü’nün sağlıklı olması, biyolojik çeşitliliğin devamlılığı açısından da çok önemlidir. İklim değişikliğinin sonucu oluşan kuraklık ve yaklaşık 8 aydır yağmurların yağmaması Bafa Gölü’nü de olumsuz etkileyerek sularının son yıllarda en fazla çekildiği ve kurumanın devam ettiği görülmektedir." dedi.

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        Gölün en büyük derdi olan çevre sorunlarına ne yazık ki bugüne kadar bir çözüm getirilemediğini belirten Sürücü şunları söyledi:

        "Çevresel sorunlar katlanarak devam etmekte, etkileri farklı şekilde çıkmakta, sonuçları yöre insanlarına ve zengin biyolojik çeşitliliğe olumsuz olarak yansımaktadır. İşletmlerin atıkları ve evsel atıklar Büyük Menderes Nehri’nin sularını kirletmekte, kirlenen sular da Bafa Gölü’nü bugünkü haline getirmektedir. Bafa Gölü’nün kıyısında yer alan yavru balık üretim tesislerinin atık suları da Sakızburnu Dalyanı vasıtasıyla göle girmektedir."

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        Gölün su giriş ve çıkışları tarımsal sulamalar için yılın yaklaşık 5-6 ayı toprakla kapatılması sebebiyle adeta gölün hayat damarlarının tıkandığını sözlerine ekleyen Sürücü, "Türkiye’de yılan balığı dağılımının yüzde 24 oranıyla en fazla olduğu yer olan Bafa Gölü’nde 1984-1985 yıllarında 60 ton yılan balığı avlanırken, 1990’larda 2-6 tona düşmüş ve kanalların kapatılması nedeniyle bu rakamların daha da düştüğü görülmektedir." diye konuştu.

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        Sürücü sözlerine şöyle devam etti:

        "Bafa Gölü ve Latmos Dağları, Türkiye’nin en önemli ve benzersiz özelliklerine sahip ekoturizm merkezlerinden birisi olması gerekirken, ne yazık ki çevre sorunlarıyla boğuşmaktadır. Bunun en büyük zararlarını da bölge insanı çekmekte, biyolojik çeşitlilik olumsuz etkilenmektedir. Her iki önemli doğa alanının korunması ve bölge insanının sorunlarının giderilmesi için bir umut ışığı doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Dilekçe Komisyonu’nda görev yapan milletvekilleri Aydın ve Muğla Valiliklerine ziyaretlerinden sonra, Bafa Gölü’nü yerinde incelemek üzere alana gelecekler ve vatandaşlarla buluşarak bilgilendirme toplantısı yapacaklar. Umarız komisyonun hazırlayacağı raporlar bölge insanını sevindirecek, Bafa Gölü ve Latmos Dağları’nın korunmasına katkı yapacak olumlu bir gelişme şeklinde olur."

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        #Bafa Gölü
        #kuraklık
        #su
        #çevre haberleri
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