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        Haberler Gündem Çevre Bafra, sıfır atık uygulamalarında pilot bölge seçildi | Son dakika haberleri

        Bafra, sıfır atık uygulamalarında pilot bölge seçildi

        Samsun'un Bafra Belediyesi'nin, "2025 Yılı Sıfır Atık Uygulamaları Yol Haritası Toplantısı"nda pilot bölge seçildiği bildirildi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra, sıfır atık çalışmalarında etkin ve kararlı uygulamaların ardından pilot bölge seçildi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:44
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        Bafra, sıfır atık uygulamalarında pilot bölge seçildi
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        Samsun'un Bafra Belediyesi'nin, "2025 Yılı Sıfır Atık Uygulamaları Yol Haritası Toplantısı"nda pilot bölge seçildiği bildirildi.

        Bafra Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Sıfır Atık Uygulamaları Yol Haritası Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıya Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi ile diğer ilgililer katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin 8'inci yaşına girdiğini belirtti.

        Gerçekleştirdikleri çalışmalarla bölgesel önceliklerini yerine getirdiklerini anlatan Kılıç, "2025 Yılı Sıfır Atık Uygulamaları Yol Haritası Toplantısı'nda katılımcılarımıza sıfır atık vizyonumuz ile ilgili bilgilendirmede bulunduk. Sıfır atıkta uzun vadeli vizyona doğru şehir düzeyinde entegre planlama ve programlamayı teşvik etmeye, daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya için hayatımızın her alanında sıfır atık bilinciyle Bafra'mızı söz sahibi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Bafra Belediyesinin bölgenin en büyük birinci sınıf atık getirme merkezini ilçeye kazandırdığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali 2019 yılında sıfır atık teması ile gerçekleştirildi. Aynı festival, 2022 yılında ise iklim değişikliği temasıyla yapıldı. Bafra Belediyesi binası için sıfır atık belgesi alındı. Atıkların türlerine göre biriktirildiği kumbara, konteyner ve benzeri biriktirme ekipmanları kuruldu. İlçede vatandaşların değerlendirilebilir atıkları bırakması amacıyla mobil atık getirme merkezleri farklı noktalara konumlandırıldı. Bafra, sıfır atık çalışmalarında etkin ve kararlı uygulamaların ardından pilot bölge seçildi."

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