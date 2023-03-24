Bağcılar'da 4 binanın çatısı alev alev yandı

AA

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişikteki 3 çatıya da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA'nın haberine göre, 100. Mahallesi 2216 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişik nizam olan 3 binaya daha sirayet etti.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatılarda hasar oluştu.



*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.