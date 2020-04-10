DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak tabir edilen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlerde 8 Nisan günü, saat 23.50 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bir kafenin kanuna aykırı bir şekilde açık olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre kafede bulunan 6 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan toplamda 19 bin 80 TL idari para cezası kesildi.

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