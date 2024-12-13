Bağcılar'da kahvehanede silahlı saldırı: 1 ölü
İstanbul Bağcılar'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Bağcılar'da 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki kahvehanenin önüne kimliği belirsiz 2 kişi motosikletle geldi. Ardından motosikletten inen şüphelilerden biri, kahvehaneyi girerek, bu sırada oyun oynayan Veysi A'ya ateş açtı.
AA'nın haberine göre; açılan ateş sonucu Veysi A. ağır yaralanırken, saldırgan geldiği motosikletliyle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Veysi A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İş yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.