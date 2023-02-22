Bağcılar deprem riski ve dayanıklılık haritası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmanın ardından kamuoyuyla paylaşıldı! Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyardığı İstanbul'da yapı stoğu ve ilçelerin depreme dayanıklılığı son günlerdeki duyarlılıkla birlikte yeniden gündemde. Bağcılar ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Bağcılar deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Bağcılar mahalleleri depre riski haritası...