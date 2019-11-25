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Bağdadi'nin ablası 'istihbarat için altın madeni' çıktı

Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin Azez'de Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanan ablası Rasmiye Awad ile eşi ve gelinin sorgusu sürerken, sorguda elde edilen bilgiler ve bölgede elde edilen istihbaratlar doğrultusunda yapılan operasyonlarla Bağdadi'nin diğer üç kız kardeşi de yakalandı. Türk güvenlik birimlerinin Rasmiye Awad'ı yakalaması ile ilgili de tüm ayrıntılar ortaya çıktı.

Bağdadi'nin ablası
Neşet Dişkaya

Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın özel haberine göre; Suriye'de görev yapan Türk güvenlik birimleri, öldürülen terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ablası Rasmiye Awad'ın, bazı yakınları ile birlikte Azez'de olduğu yönünde bilgiler elde etti. Yapılan araştırmalar sonucu Azez yakınlarında bulunan İğde Kampı'nda bir çadırda olduğu tespit edilen Awad'ın, sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından ise 4 Kasım günü yapılan operasyonla Rasmiye Awad, eşi ve gelini gözaltına alındı.

MUSUL, RAKKA, DEYR EZ ZOR, İDLİP VE AZEZ KAMPI

Sorguya alınan 65 yaşındaki Rasmiye Awad'ın, Suriye'de kaldığı yerler ve irtibatlı olduğu bazı kişilerin de belirlendiği öğrenildi. Awad'ın, 2014 yılında Musul'da kaldığı, Musul'un DEAŞ tarafından kaybedilmesinden sonra ise önce Raka'ya daha sonra Deyrı Ez Zor ve İdlip'e gittiği tespit edildi. Geçen mart ayında sonra Azez'de bulunan kampa geldiği öğrenilen Rasmiye Awad'ın burada eşi ve gelini ile birlikte sahte isimle kayıt yaptığı öğrenildi.

BAĞDADİ İLE İLETİŞİMİ TESPİT EDİLDİ

Rasmiye Awad'ın yapılan sorgusunda öldürülen DEAŞ lideri kardeşi Ebu Bekir El Bağdadi ile en son iki yıl önce görüştüğü yönünde ifade verdiği ileri sürüldü. Ancak uzman ekipler tarafından yapılan sorgusunda Awad'ın yalan söylüyor olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Awad'ın kardeşi Bağdadi ile kuryeler aracılığı ile iletişim kurduğu yönünde bilgiler elde edildiği iddia edildi.

 

DOĞRULUĞU İLK SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

Kendisi için "İstihbarat için altın madeni" ifadesi kullanılan Rasmiye Awad, daha ilk sorgusunda verdiği bilgilerle bunu doğruladı. Awad'ın sorgulanması ile birlikte bölgede yapılan istihbarat çalışmaları sonrası Bağdadi'nin diğer üç kız kardeşinin de saklandıkları yerde yakalandıkları belirtildi. Böylece Türk güvenlik güçleri tarafından DEAŞ lideri Bağdadi'nin 4 kız kardeşi de yakalanmış oldu.

BAĞDADİ SADECE YAKINLARINA GÜVENİYORDU, YAKALANANLAR ÖNEMLİ

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin halifelik ilan ettiğini söylediği 2014 yılından bu yana yanında sadece yakınlarını bulundurduğu belirtiliyordu. Daha önce yakalanan DEAŞ'lı üst düzey yöneticiler de ifadelerinde, Bağdadi'nin yalnızca ailesine ve yakın danışmanlarına güvendiğini anlatmıştı. Bu nedenle yakalanan kız kardeşlerin terör örgütü DEAŞ ve öldürülen lideri Bağdadi ile ilgili çok önemli bilgiler vermesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI: AİLEDEN 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada, Ebu Bekir El Bağdadi'nin ablasının yanı sıra eşinin de yaklaşık 1.5 yıl önce yakalandığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'nin ailesinden ve yakın çevresinden şimdiye kadar 13 kişinin yakalandığını kaydetmişti. Yakalanan kişilerin güvenlik birimleri tarafından sorgularının yapılmaya başlandığı açıklanmıştı.

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