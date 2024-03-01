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        Haberler Gündem Politika Bağımsız İBB başkan adayları için kura çekildi

        Bağımsız İBB başkan adayları için kura çekildi

        31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 bağımsız aday bulunuyor. Adayların oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:14 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:14
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        İBB başkan adayları için kura çekildi
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        31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylarının oy pusulasındaki yerleri kura çekimiyle belirlendi.

        Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

        İstanbul Adalet Sarayı'nda, İl Seçim Kurulu Başkanı olan İstanbul 15. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi Başkanı Ramazan Seçkin, Kurul Üyesi İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ve İl Seçim Kurulu Müdürü Yahya Gülşen'in katılımıyla bağımsız İBB başkan adayları için kura çekimi yapıldı.

        27 BAĞIMSIZ ADAY VAR

        Kura çekimi sırasında seçime girecek 27 bağımsız adaydan 12'si hazır bulundu.

        Kura sonucuna göre, bağımsız adayların oy pusulasında 1'den 27'ye kadarki sıralamaları şöyle:

        "Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıncı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli."

        "PUSULALARDA İSMİMİZİN ÜSTÜNDE RESMİMİZİN OLMASI FİKRİ HEPİMİZDE HAKİM"

        Kuranın ardından açıklama yapan aday Vedat Öztürk, "Pusulalarda ismimizin üstünde resmimizin olması fikri hepimizde hakim. Siyasi partilerin logosu varsa bizim de yüzümüzün logomuz olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu konuda hep beraber müracaat edeceğiz. İnşallah olumlu sonuçlanır." diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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