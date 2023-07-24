Baha Boduroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yapımcı Hakan Eren ise, "Baha ağabey ile yıllardır çalışıyoruz, albümlerinin çoğunu ben yaptım. Baba-oğul gibiydik. Son bir senedir senfonik tarzda düzenlemeler yaptı. Onlar onu yaşatıyordu. Çünkü üç seneden fazladır KOAH hastalığından aşırı derecede kötüydü. En büyük hayali; bütün bestelerinin senfonik şekilde çalınması ve bir konser olmasıydı ama bu hayali gerçekleşemedi bir tek. İnşallah POP SAV olarak bunu yapabileceğiz ileride" açıklamasını yaptı.

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"YARIM ASIRLIK DOSTUMDU"

Erol Evgin de, "Yarım asırlık dostumdu. 1972'de TRT'ye bir beste yarışması yapmıştık. Hafif Müzik Derneği'ni kurmuştuk ilk defa. Ondan bu yana. Sonra ŞAT Yapım vardı, Atilla Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan'ın kurdukları, orada ben en popüler şarkılarımı yapmıştım. Baha'cığım da tonmeisterliğimizi yapardı, aranjmanlar yapardı. Çok iyi bir besteciydi. Sonra POP SAV'ı kurduk, POP SAV'ın başkanlığını yaptı bir dönem. Hep sonuna kadar ilgilendi POP SAV ile Popüler Müzik Sanatı Vakfı'yla... Çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Besteci ve yorumcu olarak müzik dünyasına organizasyon hizmetleri vererek çok güzel işler yaptı. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok üzüldüm" dedi.