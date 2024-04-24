Bahar 10. bölüm yayınlandı! Bahar 10. son bölüm full izle
Bahar 10. son bölüm 24 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara geldi. SHOW TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bahar'ın son bölümünde; Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Bahar 10. bölüm full HD izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...
SHOW TV ekranlarında her hafta salı akşamı 20.00'de seyirci ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü ile yayınlandı. Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 10. son bölüm izle ekranı haberimizde...
BAHAR 10. SON BÖLÜM İZLE
Bahar 10. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Timur ve Bahar’ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur’u uyarır.