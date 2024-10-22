Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın, Salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. emet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan, Füsun Demirel gibi başarılı oyuncuları buluşturan Bahar 21. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Bahar 21. yeni bölüm izle linki haberimizde...