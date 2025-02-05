Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 33. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir ve Bahar ile Timur’u karşı karşıya getirir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 33. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.