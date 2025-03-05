Bahar 37. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 4 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin son bölümünde Seren'in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırır. Rengin ise ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelir ve tüm gözler Bahar'a çevrilir. Bahar 37. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 4 Mart 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar dün akşam 37. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Bahar, meslek hayatındaki ilk doğumunu gerçekleştirmek zorunda kalır. Evren’in desteğiyle, oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar verir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 37. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
BAHAR’IN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Seren’in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırır.
Tam bu esnada, doğumu yönetmesi beklenen Rengin’in ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelmesi, hastanede büyük bir krize yol açar.
Tüm gözler, henüz bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmemiş olan Bahar’a çevrilir.
Aziz Uras’ın tüm itirazlarına ve tereddütlerine ragmen başka bir seçenek kalmaz.
Bahar, meslek hayatındaki ilk doğumunu gerçekleştirmek zorundadır!
Evren’in desteğiyle, oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar verir.
Sadece tıbbi yetkinliğini değil, aynı zamanda cesaretini de ortaya koymak zorunda kalırken, bu süreç onu Aziz Uras’la doğrudan karşı karşıya getirecektir.
Öte yandan hastanenin başka bir köşesinde Leyla, kritik bir ameliyatın ortasında yaşam mücadelesi verirken, doğumu bitiren Bahar, Seren’in çığlığıyla irkilir; “Bahar bebeklerim yaşıyor mu!?”
BAHAR SON BÖLÜM İZLE
4 Mart Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 37. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.