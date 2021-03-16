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Bahar alerjisi belirtileri nelerdir? Bahar alerjisi nedir, neden olur? İşte cevabı

Bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi belirtileri nedir, neden olur? Cemrelerin düşmesi havaların ısınması ve baharın yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi belirtileri nelerdir? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Bahar alerjisi belirtileri nelerdir? Bahar alerjisi nedir, neden olur? İşte cevabı

21 Mart'la birlikte ilk bahar resmen başlayacak. Ancak baharın belirtileri cemreler düşüp havaların ısınmasıyla birlikte doğa da canlanmaya başladı. Bahar ayları ve polenler nedeniyle birçok kişi bahar aylarında bahar alerjisinden mustarip oluyor. Peki, bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi belirtileri nelerdir? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

İlkbahar mevsiminde polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma, sık öksürük, nefes sıkışması gibi alerjik nezle, göz alerjisi ve astım hastalığının belirtilerinin görülmesine bahar alerjisi denir. Bahar ayları aslında polenlere alerjimizin olup olmadığını anlamamıza yarayacak bir test gibidir. Polen alerjisinde en çok önem taşıyan polen türleri kızılağaç, fındık ağacı ve huş ağacı tarafından üretilmektedir. Bunlara ek olarak tüm çimen türleri, özellikle çayır otları ve meyve bahçesi gelmektedir. Küf mantarların üreme organları, polenin sebep olduğu rahatsızlıklara benzer rahatsızlıklar verebilir.

Polen, nefes yoluyla solunum yollarımıza yerleşir. Buna ek olarak polen cilt, saç ve gözlere yerleşir. Bu, birçokları için bir sorun oluşturmaz. Alerjik olan bir kişide bağışıklık sistemi harakete geçer ve burunda, gözlerde veya bronşlarda iltihaplanma tepkisi görülür. Vücut, polendeki proteinlere tepki gösterir ve rahatsızlığa, hapşırmaya, burun akıntısına, gözlerde kaşıntıya neden olan, histamin ve diğer iltihap yaratan maddeler salgılamaya başlar. Burunda alerjik rinit (bahar alerjisi/saman nezlesi) bronşlarda alerjik astım, gözlerde ise allerjik konjuktivite neden olur.

Polen alerjisi çoğunlukla 5-40 yaş grubundaki kişilerde görülür ve bu hastalığa yakalanan insan sayısının giderek arttığı görülmektedir. Sonuç olarak astım, alerjik nezle ve göz alerjisi belirtileri bahar aylarında görülüyorsa bahar alerjiniz var demektir ve bir an önce teşhis konulup tedaviye başlanması gerekmektedir.

BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Polenler alerjik kişilerde ani gelişen tekrarlayıcı hapşırıklar, burun akıntısı veya burun tıkanması, burun ve damakta kaşıntı, gözlerde yanma ve kaşıntı, geniz akıntısı gibi belirtiler gösterir. Ancak bazı kişilerde cilt döküntüleri kaşıntı, bazı kişilerde astım şeklinde de görülebilir.

BAHAR NEZLESİ KİMLERİ TEHDİT EDİYOR?

Bahar nezlesi, Atopik dediğimiz çevresel alerjenlere karşı duyarlılığı olan kişileri etkiler. Yapılan araştırmalara göre, anne veya babası alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma ihtimali yüzde 30, her iki ebeveyni alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma oranı yüzde 60'tır. Çocuklarda bahar alerjisi teşhisi koymak için ise biraz beklemek gerekir. 2 yaşından küçük çocuklara bu teşhisi koymak yanıltıcı olabileceğinden çocuğun en az iki bahar mevsimi geçirmesini öneriyoruz.

BAHAR AYLARINDA DOĞAN ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Ailede alerjik yapısı olan birinci derece yakınlar dışında polen mevsiminde doğmuş olmak, erkek cinsiyet, yaşamın ilk yıllarında sigara dumanına maruz kalmak gibi etkenler de alerjik nezle gelişiminde risk faktörleridir.

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