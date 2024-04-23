Bahar bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV tv yayın akışı
Bahar yeni bölümü Show TV ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran ve her hafta Salı günü ekrana gelen Bahar 10. yeni bölüm Show TV'de yayınlanacak mı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla bazı diziler yayınlanmazken Bahar bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte 23 Nisan 2024 Salı Show TV tv yayın akışı
Bahar dizisi Show TV ekranında Salı günleri yayınlanıyor. Bugün 10.bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizinin yeni bölümü tv yayın akışında var mı yok mu araştırılıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, ekran macerasına yeni bölümleriyle devam ediyor. Peki Bahar bu akşam var mı, yok mu, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV tv yayın akışı
BAHAR BU AKŞAM VAR MI?
Bahar 10. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN 2024
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar'ın 9. Bölümünde; Timur ile Rengin kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır. Timur, Bahar’a her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Bu nedenle Rengin, kendisini yeni ve büyük kararların eşiğinde bulur.Yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar’ın sağlık durumu kötüleşir. Yakın çevresi Bahar’a destek olmak için kolları sıvar. Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar’da çok tanıdık duygular uyandırır. Bu hastaya yardımcı olabilmek Bahar için kişisel bir mesele halini alır. Bahar aradığı desteği kadın dayanışmasında bulacaktır.Timur gerçeklerin üstünü kapamaya çalışsa da sırrı git gide yayılır. Rengin’in yaptığı baskılar Timur’u kaçınılmaz bir sona doğru götürür. Hastaneye bağış toplamak için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkacaktır.