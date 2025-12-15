'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', ekrana damgasını vurdu

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bahar’ın omuzlarındaki ağır sorumluluklar, art arda gelen yüzleşmeler ve sevdiklerini koruma mücadelesi 62'nci bölümde ekrana damgasını vurdu.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 62'nci bölümü, Total’de; 3,79 izlenme oranı, 10,35 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 3,53 izlenme oranı, 9,56 izlenme payı, AB’de ise 3,14 izlenme oranı, 9,51 izlenme payı elde etti. Dün akşam ekrana gelen 62'inci bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada yaklaşık 7 saat boyunca TT listesinde kaldı.

Maral’ın, Harun’un dikkatini çekmek için kurduğu türlü oyunlar ona çok düşman kazandırdı. Uras’ı Maral’la evlilik kararından döndürmek için Bahar ve ailesi seferber olsa da Uras’ı ikna edemeyen herkes, adeta ateş püskürerek Maral’ın üzerine giderken; Harun, kardeşinin duygularına inandı ve Maral’ın arkasında durmaya karar verdi. Yıllar sonra birbirlerine karşı kalplerindeki taşları döken Harun ve Maral arasında ağır bir yüzleşme geçerken Harun, Maral'ın yaşadığı zorlukları görerek, onun koşulsuz sevgiyi hak eden bir kardeş olduğuna yürekten inandığını gösterdi. Harun, kardeşine gerçekten ona abilik yapmak istediğini söylediğinde Maral, duymayı beklediği cümlelere nihayet kavuştu.

Yeni bölümde, hastanede yaşanan büyük patlama tüm hastaneyi büyük bir paniğe sürükledi. Harun ve Evren'in kollarında güçlükle yürüyen Bahar'ın dışarı çıkarılması, çocuklarının yüzüne yayılan büyük bir rahatlama oldu. Ameliyathanede çocuklarını bir daha göremeyecek olma ihtimaliyle yüreği korku dolan Bahar, sevdiklerine tekrar sarılmanın mutluluğuyla derin bir nefes aldı.

Bahar ve Evren patlamadan kurtuldu;

Daha sonrasında Bahar, Uras’ı geri dönüşü olmayan bir yola girmeden önce karşısında durmak istese de, ne Bahar’ın ne de ailesinin çabaları Uras’ın kararının karşısında duramadı. Bir yandan Bahar, Harun’un desteğini ararken, Harun’dan beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Harun, olayların başında öfkeyle Maral’ın karşısına dursa da, kardeşinin arkasında durmaya karar verdi. Harun’un bu sözleri, Maral’la olan ilişkisini güçlendirirken, Bahar’la olan ilişkisinde zıt kutuplar birbirini itmeye başladı. Bahar, Uras’ı hâlâ ikna etmek için bir şansı olduğunu düşünürken, Uras ve Maral gizlice nikâh masasına oturdu. Her şeye ve herkese rağmen bir kez daha nikâh masasına oturan Uras, “Evet” demeden önce sevdiği kadına veda etmenin kalbini acıttığını hissetse de geri adım atmadı. Bahar, oğlunun artık evli olduğundan haberdar değilken Uras’ı eve geri çağırdı. Annesinin kanatlarının altında olmayı özleyen Uras’ın gözleri Bahar’ın söyledikleri karşısında dolsa da, artık Maral ile evli olduğunu söylemek için başka bir yol çizmeye karar verdi.