        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', ekrana damgasını vurdu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 62'nci bölümüyle ekrana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:12
        Ekrana damgasını vurdu
        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bahar’ın omuzlarındaki ağır sorumluluklar, art arda gelen yüzleşmeler ve sevdiklerini koruma mücadelesi 62'nci bölümde ekrana damgasını vurdu.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 62'nci bölümü, Total’de; 3,79 izlenme oranı, 10,35 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 3,53 izlenme oranı, 9,56 izlenme payı, AB’de ise 3,14 izlenme oranı, 9,51 izlenme payı elde etti. Dün akşam ekrana gelen 62'inci bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada yaklaşık 7 saat boyunca TT listesinde kaldı.

        'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN 62'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        “BELKİ DE BERABER İYİLEŞİRİZ”

        Maral’ın, Harun’un dikkatini çekmek için kurduğu türlü oyunlar ona çok düşman kazandırdı. Uras’ı Maral’la evlilik kararından döndürmek için Bahar ve ailesi seferber olsa da Uras’ı ikna edemeyen herkes, adeta ateş püskürerek Maral’ın üzerine giderken; Harun, kardeşinin duygularına inandı ve Maral’ın arkasında durmaya karar verdi. Yıllar sonra birbirlerine karşı kalplerindeki taşları döken Harun ve Maral arasında ağır bir yüzleşme geçerken Harun, Maral'ın yaşadığı zorlukları görerek, onun koşulsuz sevgiyi hak eden bir kardeş olduğuna yürekten inandığını gösterdi. Harun, kardeşine gerçekten ona abilik yapmak istediğini söylediğinde Maral, duymayı beklediği cümlelere nihayet kavuştu.

        Yeni bölümde, hastanede yaşanan büyük patlama tüm hastaneyi büyük bir paniğe sürükledi. Harun ve Evren'in kollarında güçlükle yürüyen Bahar'ın dışarı çıkarılması, çocuklarının yüzüne yayılan büyük bir rahatlama oldu. Ameliyathanede çocuklarını bir daha göremeyecek olma ihtimaliyle yüreği korku dolan Bahar, sevdiklerine tekrar sarılmanın mutluluğuyla derin bir nefes aldı.

        Bahar ve Evren patlamadan kurtuldu;

        Daha sonrasında Bahar, Uras’ı geri dönüşü olmayan bir yola girmeden önce karşısında durmak istese de, ne Bahar’ın ne de ailesinin çabaları Uras’ın kararının karşısında duramadı. Bir yandan Bahar, Harun’un desteğini ararken, Harun’dan beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Harun, olayların başında öfkeyle Maral’ın karşısına dursa da, kardeşinin arkasında durmaya karar verdi. Harun’un bu sözleri, Maral’la olan ilişkisini güçlendirirken, Bahar’la olan ilişkisinde zıt kutuplar birbirini itmeye başladı. Bahar, Uras’ı hâlâ ikna etmek için bir şansı olduğunu düşünürken, Uras ve Maral gizlice nikâh masasına oturdu. Her şeye ve herkese rağmen bir kez daha nikâh masasına oturan Uras, “Evet” demeden önce sevdiği kadına veda etmenin kalbini acıttığını hissetse de geri adım atmadı. Bahar, oğlunun artık evli olduğundan haberdar değilken Uras’ı eve geri çağırdı. Annesinin kanatlarının altında olmayı özleyen Uras’ın gözleri Bahar’ın söyledikleri karşısında dolsa da, artık Maral ile evli olduğunu söylemek için başka bir yol çizmeye karar verdi.

        “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?”;

        Bölümün finalinde Evren, Bahar’la kaldığı yerden devam etmek isterken, Bahar’ın kalbinde Evren’e karşı olan soru işaretleri kafasını karıştırmaya başladı. Tüm yaşananların sonrasında, ailesiyle eskisi gibi keyifli bir akşam yemeği yemek isteyen Bahar, hiç mutlu olmayacağı acı bir sürprizle sarsıldı. Uras, söz verdiği gibi eve döndü. Fakat Maral’la birlikte ve evli olarak aile sofrasına geri gelmesi, başta Bahar olmak üzere herkesi şok etti.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' her pazar saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
