'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da, "Cemil olabilir mi, Cemil?" repliği

Ünlü karikatürist Bülent Üstün'ün bir sokak röportajında kendisine yöneltilen, "İblisin cennetteki adı nedir?" sorusuna verdiği esprili yanıt, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da replik oldu.

Bülent Üstün

'Kötü Kedi Şerafettin' karakterini çizen Bülent Üstün, Edirnekapı'da bir sokak röportajcısının; "İblisin cennetteki ismi nedir?" sorusuna; "Cemil olabilir mi? Suat, Yusuf, Orhan. Bilemiyorum" cevabını vermişti. Bülent Üstün'ün bu cevabı sosyal medyada viral olmuştu.

'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın dün akşam yayınlanan bölümünde sevgilisi tarafından dolandırıldığını öğrenen Nevra soluğu polis karakolunda aldı. Oğlu Timur ile polise ifade veren Nevra, kendisini sahte isimle tanıtan sevgilisinin gerçek kimliği öğrenmeye çalışırken, Timur'un "Cemil mesela, Cemil olabilir mi?" sözleri Bülent Üstün'ün sokak röportajını akıllara getirdi.

Bu arada merak eden okuyucularımız için iblisin cennetteki ismi: Azâzîl.