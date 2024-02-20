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        Haberler Televizyon Bahar dizisi Evren karakteri Buğra Gülsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?

        Bahar dizisi Evren kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?

        Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Bahar dizisi bugün 2'nci bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve merakla beklenen dizinin Evren karakteri diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bahar dizisi Evren kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:53
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        MF Yapım’ın üstlendiği, SHOW TV'nin yeni dizisi Bahar ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Bu akşam 2'nci bölümü yayınlanacak olan dizinin merak edilen karakteri Evren'e, Buğra Gülsoy hayat veriyor. Peki, Bahar dizisinin Evren karakteri kimdir? İşte detaylar...

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        BAHAR DİZİSİ EVREN KİMDİR?

        Evren, genel cerrahi alanında uzmanlaşmış başarılı bir profesördür. Bahar ise karaciğerlerinde ki sorun nedeni ile büyük bir sağlık problemi yaşamaktadır. Bu problemin üstesinden gelecek olan Doktor Evren'in Bahar ile kesişen yolları ikisinin de hayatında yeni bir dönemin açılmasına neden olacaktır.

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        BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

        Buğra Gülsoy, 22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise son sınıfa kadar eğitim hayatına Ankara'da devam etti, üniversite eğitimi için Doğu Akdeniz Üniversitesine gitti. Mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun oldu, üniversite okuduğu süreç boyunca tiyatro ile ilgilendi. Yine bu dönemde kısa filmlerde yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

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        İLK DİZİSİ HEPİMİZ BİRİMİZ

        İlk olarak 2008 yılında Hepimiz Birimiz adlı dizi ile ekranlarda yer aldı. Sinemadaki ilk performansı ise Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle oldu. Kuzey Güney adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinççi ile baş rolü paylaşan oyuncu, 2018-2019 yılları arasında Kızım dizisinde de başrol oldu.

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        Acı Tatlı Ekşi, Cebimdeki Yabancı, Görümce ve Güneşi Gördüm gibi sinema projelerinde yer alan Gülsoy, son olarak 2022 yapımı Dünyayla Benim Aramda dizisinde Demet Özdemir ve Hafsanur Sancaktutan ile izleyici karşısına çıkmıştı.

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        ÖZEL HAYATI

        Buğra Gülsoy, Burcu Kara ile 2011 yazında evlendi ve 1 sene sonra boşandı. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünya evine giren oyuncunun bu evlilikten Cem adında bir oğlu oldu. Gürbüz ile 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Özel hayatı ve projeleriyle sıkça medyanın gündeminde yer alan başarılı oyuncu şimdi Evren karakteri ile tekrardan izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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