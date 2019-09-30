Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık