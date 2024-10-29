Aziz Uras ve Seren’in nişan töreninin yer aldığı ön izleme sahnesinde, Efsun’un Seren’e aile yadigarı yüzüğü takması dikkat çekerken; Gülçiçek’in hazırladığı bohçayı çöpe atması, iki aile arasındaki soğuk savaşın devam edeceğinin sinyallerini verdi. Bahar’ın, Efsun’un bu hamlesinden sonra ne yapacağı ise büyük merak konusu oldu.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, Show TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.