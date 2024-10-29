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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın 22'nci bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Bahar'dan yeni ön izleme

        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 22'nci bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 20:08 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:36
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        'Bahar'dan yeni ön izleme
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        Aziz Uras ve Seren’in nişan töreninin yer aldığı ön izleme sahnesinde, Efsun’un Seren’e aile yadigarı yüzüğü takması dikkat çekerken; Gülçiçek’in hazırladığı bohçayı çöpe atması, iki aile arasındaki soğuk savaşın devam edeceğinin sinyallerini verdi. Bahar’ın, Efsun’un bu hamlesinden sonra ne yapacağı ise büyük merak konusu oldu.

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        Neslihan Yeşilyurtun yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İncenin kaleme aldığı, Show TVde ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

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        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? bu akşam 20.00de SHOW TVde...