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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 45'inci bölümüyle ekrana geldi

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 45'inci bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan 45'inci bölümüyle ekrana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:53
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        45'inci bölümüyle ekrana geldi
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi.

        ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 45'inci bölümü AB’de 5,32 oranı 15,85 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 5,28 izlenme oranı 14,56 izlenme payı, Total’de ise 4,42 izlenme oranı 12,57 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada #Bahar etiketiyle 3 saat 35 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 45'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nezarethanede uyanan ve doğum günü partisinde neler olduğunu hatırlamayan Bahar’a, arkadaşı Çağla gece yaşananları özet geçti. Partide Evren ile Naz’ı birlikte gören ve dağılan Bahar, alkolün de etkisiyle Timur’a sardı. Ona fırlattığı tuzluk çalışanlardan birine gelip tartışma da büyüyünce Bahar, Çağla, Timur ve Tolga geceyi nezarethanede geçirmek zorunda kaldı. Bir de üzerine olayı duyup oradan çıkmalarını sağlamak için Naz ve Evren’in birlikte yanlarına gelmesi Bahar’ı büyük hayal kırıklığına uğrattı.

        Evren, Bahar’ı ziyaret ediyor;

        Peran Vakıf Hastanesi ise ünlü gazeteci Faruk Urallı’nın yayınıyla çalkalandı. Faruk’un Peran’da kara para aklama meselesiyle ilgili haber yapmasından sonra telefonlar susmazken bir de müfettişler hastaneyi teftişe geldiler. Başhekim olan Rengin, bu olaydan aklanmak için bir çözüm yolu ararken Naz ve babası Mehmet’ten yardım istedi. Mehmet’i ziyarete gelen ve çok eski arkadaşı olan Faruk’la konuşan Rengin ve Bahar, ona hastaneyi ve yaptıklarını göstermek istedi. Bahar, Faruk’a eşlik ederken bir anda asansörde kaldılar. Faruk asansörde fenalaşınca ne yapacağını bilemeyen Bahar, yardım çağırdı. Kısıtlı imkanlarla yapılan tetkikler sonucunda Faruk’un hemen orada, acil olarak ameliyat edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Bunu yapamayacağını düşünen Bahar’a başta Evren olmak üzere tüm çalışanlar büyük destek verdi. Dışarıdan Evren ve Timur’un da yönlendirmesiyle ilk müdahaleyi yapan Bahar, Faruk’un hayatını kurtardı.

        Bahar asansörde ameliyat yapıyor;

        Evren, Cem’in Naz’ın mekanında çalışması için aracı olurken; Cem de Evren ve Naz ilişkisini desteklemeye başladı. Evren’e birlikte bir pasta hazırlayan Cem ve Naz, ona küçük bir doğum günü sürprizi yaptılar. Cem, Naz’ın abisine iyi geldiğini düşünse de Türkiye’ye döndüğünden beri her anda Bahar’la olan anılarını hatırlayan Evren, kimsenin bir Bahar olmadığını düşünüyordu. Evren’i tanıdıkça ondan daha çok etkilenen Naz ise ona karşı olan duygularını açığa vurmak için Evren’i öptü.

        Naz, Evren’i öpüyor;

        Bir süredir Parla ile çatışan ve Cem’den bir haber alamayan Umay, Parla’nın hareketlerinden şüphelenmeye, onun Cem’le görüştüğünü düşünmeye başladı. Parla’yı gizlice takip eden Umay, Cem’le buluştuklarını görünce şüphelerinde haklı olduğunu anladı. Cem’in kendisiyle görüşmek istemediğini duyan Umay hayal kırıklığı içinde eve döndü ve Parla’nın ağzını aradı. Parla’nın bir türlü kendisine doğruları söylememesine içerleyen Umay, bir mektup bırakıp evi terk etti. Umay’ı ararken mektubuyla karşılaşan Bahar ise şoka uğradı. “Umay’ı bulabilecekler mi, Bahar’ın hem aile hem de özel hayatında işler yoluna girebilecek mi?” sorularının cevapları büyük merak konusu oldu.

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        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
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