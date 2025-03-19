'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yine zirvede

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Usta oyunculuk performansları, sıcacık hikâyesi ve dikkat çeken anlatım diliyle nefesleri kesen 39'uncu bölüm izleyicilerden tam not aldı.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+ kategorisinde zirveye yerleşti.

‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 39'uncu bölümü, ABC1 20+ grubunda; 7,30 izlenme oranı, 17,63 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Dizi, AB’de; 6,29 oranı 17,53 izlenme payı, Total’de ise 5,35 izlenme oranı, 13,81 izlenme payı elde etti.

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Dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle büyük ilgi gören 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', 'Bahar' etiketiyle sosyal medyada tam 3 saat 55 dakika boyunca TT listesinde kalarak sosyal medyada büyük ilgi topladı.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 39'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bölüm, Bahar’ın kaza geçirdiği anlar ile başladı. Yavuzoğlu ailesi ve Evren, Bahar’dan bir haber beklerken hastaneye kaza haberi geldi ve yararlılar hastaneye getirildi. Evren, yaralıların arasında Bahar'ı gördü ve ne yapacağını bilemedi.

Bahar’ın durumu kritik;

Dünyası başına yıkılan Evren, hemen Timur’a haber verdi. Timur’un hastaneye gelmesiyle Bahar’ın ameliyatına kimin gireceği konusunda kavga etseler de hızlı olmak zorunda oldukları için Timur, Bahar’ın ameliyatına girdi. Evren, Bahar’ın bu hale gelmesine sebep olan kişilerin ameliyatına girerken bir ikilemde kaldı ama başarıyla ameliyatı gerçekleştirdi. Rengin, Parla’nın Bahar’a destek olmak için gelmesine şaşırdı ve artık yanına gelmesi için ısrarcı oldu. Parla, babasını tanımak istediğini dile getirdi. Umay, annesini görmek için yanına girdiği sırada Bahar gözlerini açtı ve herkesin içine su serpildi.

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Bahar gözlerini açtı;

Bu sırada Doruk ile Ahu yeni asistan arayışı için görüşmelere başladı. Ahu’nun hiçbir şeyi beğenmeyişi Doruk’u çileden çıkarttı. Timur, yeni bir vakanın gelmesiyle ona müdahale eden Yıldırım’ı gördü. Yıldırım’ın profesyonel müdahalesi sonucu etkilendi ve onu yeni asistan olarak işe aldı.