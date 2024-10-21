'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 21. bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 21. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Tanıtımda, Bahar’ın Evren’i kurtarmak için Timur’dan yardım istemesi ve ona güvenmesi dikkat çekerken; Süreyya’nın Bahar’a yaptığı “Biz Evren’le sevgiliydik” açıklaması, Bahar cephesinde nasıl yankı bulacak büyük merak konusu oluyor. Bahar ve Timur’un, Efsun’a karşı birlikte mücadele vermesi, yeni bölümde izleyenlerin eğlenceli anlara da tanık olacağının ilk ipuçlarını veriyor.