'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 31'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 31'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 31. Bölüm 2. Tanıtım; Tanıtımda, Timur’un da beyanıyla herkesin gözünde bir deli gibi göründüğünü düşünen Bahar’ın yine en büyük destekçisi Evren oldu. REKLAM

Evren’in, "Sakin ol hayatım, onlar bir takımsa biz de takım olacağız" sözleriyle yeni bölümde ikilinin arasındaki buzların eriyeceğinin sinyalleri verildi.

Seren’in eğlenceli kına gecesinde yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken, Bahar ve Evren’in romantik sahnesi ise tanıtıma damgasını vurdu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryo danışmanlığını; Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor. REKLAM