'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 43'üncü bölümüyle ekrana geldi

‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 43'üncü bölümü AB grubunda 4,44 izlenme oranı 14,80 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olurken, ABC1 20+ grubunda 4,18 oranı 12,51 izlenme payı, Total’de ise 3,55 izlenme oranı 11,04 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da gündem konusu olan dizi, #Bahar etiketiyle 2 saat 35 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 43'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Bahar ve Çağla, Tuğra’nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışırken kendilerini olmadık bir durumun içinde buldular. Rengin'den yardım bekleyen ikili çok geçmeden onun da yakalandığını öğrendiler. Tuğra’nın amacı sadece korkutmak olsa da üçlü aralarında tartışırken ağızlarından Haldun ismini kaçırınca Satılmış, onları salmamaya karar verdi ve Haldun Bey’i çağırdı. Bahar ve Çağla’ya, Rengin şoku; Bahar’ın evine yerleşen Timur, çocuklarına annelerini geri kazanmaya çalışacağını, en azından deneyeceğini söyleyip onlardan da destek olmalarını istedi. Ölümcül hastalığını öğrendikten sonra ne yapacağını bilemeyen Efsun ise önce torunlarıyla vakit geçirdi, sonra kızı Seren’le duygusal bir konuşma yaptı. Seren’e iş bahanesiyle yurtdışına yerleşeceğini söylemeden önce ona anılarını verip vedalaştı. “Ne kadar vaktim var?”; Öte yandan kadınların yokluğunu fark eden ve garip bir durum olduğunu anlayan Evren ve Tolga seferber olurken; Aziz Uras da babasına haber verdi. Buldukları bilgiler, Ahu’nun söyledikleri ve eczaneden gelen ihbardan sonra Evren ve Aziz Uras yola çıktı. Tolga ise kardeşi Tuğra ile yüzleşti ve Tuğra kaçmaya çalışırken polisler tarafından yakalandı.