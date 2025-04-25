'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 44'üncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 44'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 44. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, Bahar doğum gününün unutulmasının hayal kırıklığını yaşarken Amerika’dan gelecek olan doktor dikkat çekiyor. Evren’in ameliyat için Peran Vakıf Hastanesi’ne geri geleceğini öğrenen Timur ve Bahar şoke oluyor. Yayınlanacak yeni bölümde Evren’in hastaneye gelmesiyle neler olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.