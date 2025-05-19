'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 47'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 47'nci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Tanıtımda hastaneye geç kalan Bahar’ın kurula girmek için çok az zamanı olmasına rağmen acile gelen bir vakaya müdahale etmeyi seçmesi dikkat çekiyor. Timur’un akşam Bahar’la konuşmak istediği bir konu olduğunu söylemesi ve ardından gelen yüzük detayı ise izleyicilerin merakını artırıyor. Nihayet gerçekleşen Bahar ve Evren yüzleşmesinde Evren; "Bahar benden ne istiyorsun…" sözleriyle ne kadar ikilemde kaldığını haykırırken; kuruldan çıkan Bahar’ın asistanlığının bittiği ve operatör doktor olduğu müjdesini vermesi herkesi sevince boğuyor.

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İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 47. Bölüm 2. Tanıtımı;