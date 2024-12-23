'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın 30'uncu bölümünden yayınlanan ve merak uyandıran yeni tanıtımında izleyiciler sürpriz bir isimle karşılaştı.

Başarılı oyuncu Emre Karayel, ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna dâhil oldu. Emre Karayel, Peran Hastanesi’ne yeni gelen, mesleğinde başarılı ve çevresi tarafından da takdir edilen psikiyatr 'Tolga Okaner' karakterine hayat verecek.