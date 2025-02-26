'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' izleyicileri ekran başına kilitledi

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 36'ncı bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi.

Tüm sırların açığa çıktığı, heyecan dolu bölüm, AB’de; 5,59 izlenme oranı 14,80 izlenme payı, AB1 20+ grubunda; 5,41 oranı 13,41 izlenme payı, Total’de ise 4,34 izlenme oranı 11,22 izlenme payı elde etti.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizinin Bahar etiketi, tam 3 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor. Dizide; Nihal Yalçın, Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Sumru Yavrucuk da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor.

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'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?'IN 36'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar, Leyla’nın sırrının ağırlığıyla ezilirken; gerçeği Timur’un da bilmesi gerektiğini düşündü. Nevra, Bahar’ın bu gerçeği öğrenmesiyle paniklerken, Leyla’yla yüzleşti. Onların tartışmasına tanık olan Timur, ikilinin bir şey sakladığından şüphelendi. Bahar, bu yükten hastaneye kaçarak kurtulmaya çalışırken, Leyla’nın sırrını Evren’le paylaştı. Evren, Timur’un da katıldığı bir video konferans sırasında sesi kapatmayı unuttu ve Bahar, odasına girip “Bu sırla artık yaşayamayacağını, her an Leyla’nın aslında Timur’un annesi olduğunu ağzından kaçırabileceğini” söyleyince, Timur gerçekleri öğrendi.