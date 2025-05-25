'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın sezon finalinden yeni tanıtım

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın salı akşamı ekrana gelecek sezon finalinden merak uyandıran yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? sezon finali 2'nci tanıtım;

Tanıtımda, Bahar operatör doktor olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşarken, hem Çağla’nın evlilik teklifine; “Evet” demesi hem de Gülçiçek ve Reha’nın düğünü mutlulukların çoğalacağının ilk sinyallerini veriyor. Öte yandan nikâh masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren’in “Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış” sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur’un ABD’ye gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel; Tolga karakterine, Esra Ruşan da Naz karakterine hayat veriyor.