SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 10'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı tanıtım, yeni bölümde dengelerin değişeceğinin ipuçlarını verdi.

Tanıtımda, Timur ve Rengin ilişkisini öğrenen Nevra’nın tepkisi dikkat çekerken, Bahar’ın Rengin ile yüzleşme sahnesi, yeni bölümde heyecanın hız kesmeden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi. Bir süredir Timur hakkında şüphe duyan Bahar’ın “Unutulmaz bir gece yaşayacağız” sözleri ise izleyicilerin merak duygusunu arttırdı.